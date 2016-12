Basket, Pozzecco perde ed esplode: "Mi hanno mancato di rispetto" 

17:23 - Finisce con una sfuriata e qualche pugno sul tavolo la trasferta di Gianmarco Pozzecco a Ferentino. La sua Upea Capo'd'Orlando perde 78-76 in un finale tesissimo e interrompe la striscia di sei vittorie consecutive (con tanto di primato) in LegaDue Gold. E il coach, da sempre franco e genuino, si scatena in sala stampa, puntando il dito con qualcuno che gli avrebbe mancato di rispetto: "Tutti sanno quanto dia fastidio perdere, se mi mancano di rispetto mi girano i cogl***" GUARDA IL VIDEO