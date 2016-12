Basket, playoff Serie A: Siena in finale, 4-1 a Roma

21:22 - Siena non sbaglia. Al PalaEstra, in Gara 5 di semifinale scudetto, la Mens Sana sconfigge Roma 91-75 (Haynes 29; Goss 23), chiude la serie sul 4-1 e conquista l'accesso alla finalissima per l'ottava volta consecutiva. La Virtus regge per quasi tre quarti, poi i padroni di casa prendono il largo e non si voltano più indietro. Ora Siena si siede in poltrona e aspetta di capire chi dovrà affrontare nell'ultimo atto tra Milano e Sassari.

Parte fortissimo Roma. L'Acea si porta sul 16-9 grazie alla tripla di Quinton Hosley al 7', poi gli ospiti si bloccano e lasciano spazio alla rimonta di Siena. Gli uomini di Crespi, trascinati dal solito strepitoso pubblico, piazzano un terrificante 13-1 di parziale e chiudono al comando il primo quarto (22-17). Roma rischia subito il crollo andando sotto addirittura di dieci punti (36-26) con la tripla di Erick Green al 15', poi però la squadra di coach Dalmonte rientra con uno scatto d'orgoglio e chiude sul 44-40 all'intervallo lungo grazie alla penetrazione di Josh Mayo su splendido assist di Hosley.

Il terzo periodo inizia in maniera molto equilibrata, con Phil Goss e Bobby Jones che rispondono a Josh Carter ed Erick Green; poi però sale in cattedra Marquez Haynes che con sette punti consecutivi indirizza la partita: alla penultima sirena è 67-56 per i biancoverdi. Roma cerca di resistere, ma nell'ultimo quarto va sotto la doppia cifra di svantaggio solo a 2 dalla fine col canestro da sotto di Bobby Jones. Sono la tripla di un immenso Ress (solo 6 punti, ma di un'importanza capitale) e la schiacciata del protagonista assoluto Haynes a sancire la superiorità di una Mens Sana che, nonostante tutti i problemi societari, non fallisce mai l'obiettivo. Finisce con lo stesso risultato (4-1) della finalissima scudetto dello scorso anno, e dal PalaEstra arriva la conferma: a Sassari o Milano spetterà un osso durissimo.