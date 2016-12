Basket, playoff Serie A: Siena asfalta Roma, è 2-0

10:35 - Dopo essersi salvata in volata in gara 1, la Montepaschi Siena domani gara 2 sul parquet di casa del PalaEstra e travolge 91-67 l'Acea Roma portandosi così sul 2-0 nella serie di semifinale dei playoff scudetto. La squadra di coach Crespi ha fatto il break nel secondo quarto e poi nella ripresa ha dilagato, toccando il +32 nel quarto periodo. Sugli scudi Erick Green con 17 punti. Ora la serie si sposta a Roma: mercoledì gara 3.

Al PalaEstra l'Acea Roma, che in gara 1 ha avuto il tiro per vincere, si presenta senza l'infortunato Phil Goss, ma nel primo quarto tiene duro, chiuso con la Montepaschi Siena avanti 21-17.

Nel secondo quarto i capitolini cercano di restare attaccati ma Siena scalda la mano da tre, in particolare Viggiano, che infila la bomba del +7 e poi quella del +15 sul 43-28. L'Acea ha un sussulto e torna a -10 ma Janning segna allo scadere del primo tempo per il 46-33 dell'intervallo lungo. Nel secondo tempo la gara si spezza subito, con Siena che fa girare palla alla perfezione e trova tiri aperti dall'arco. Green, il migliore dei suoi con 17 punti, mette la tripla del 56-37, e poco dopo è Carter, 14 punti, a firmare il +20 sul 62-42.

Nel quarto ed ultimo periodo coach Dalmonte fa sedere Mayo e Mbakwe, i migliori per Roma con 15 punti a testa (il nigeriano aggiunge anche 10 rimbalzi e 2 stoppate), e la Montepaschi dilaga. E' Jeff Viggiano, 16 punti, a salire in cattedra con due triple, la seconda per il massimo vantaggio +32 sull'87-55, e poi con la schiacciata rovesciata al volo che mette la ciliegina sul match.

Finisce 91-67 con Siena che stravince nonostante la stella Haynes segni appena 4 punti. Ora la serie si sposta al PalaLottomanica per due partite: gara 3 mercoledì sera.