Basket, playoff Serie A: Roma crolla, 1-0 Siena

00:29 - L'Acea Roma spreca una grande occasione e cade 75-73 al PalaEstra di Siena contro la Montepaschi in gara 1 della serie di semifinale nei playoff di Serie A. I toscani di coach Crespi, avanti per tutta la partita, si fanno rimontare nel finale e poi sono fortunati sull'ultima azione quando Hosley fallisce il tiro del potenziale pareggio a quota 75. Siena ringrazia Marquez Haynes, autore di 26 punti. Lunedì sera gara 2, sempre al PalaEstra.

Al PalaEstra di Siena l'avvio di gara 1 di semifinale è equilibrato e a fine primo quarto la Montepaschi guida 21-20 contro un'Acea Roma trascinata dal pivot Mbakwe. Il secondo periodo va a fiammate, con la Mens Sana che allunga sul 30-22 dopo una tripla di Haynes e Roma che si rifà sotto fino al -3 del 39-36 dell'intervallo lungo. Anche nel terzo quarto la gara va avanti a strappi, con l'Acea che fa l'elastico: va sotto 44-36, poi torna vicina sul 47-45 e poi torna lontana sul 53-45 dopo tre canestri in fila di Othello Hunter. Al 30' la Mens Sana conduce 62-55.



Nel quarto e ultimo quarto la squadra di Crespi sembra controllare, soprattutto quando arriva sul +10 (71-61). Roma però non muore e anche quando Haynes segna il canestro del 75-69, ha la forza di riportarsi a -2. Negli ultimi secondi succede di tutto: Siena perde palla con Ortner, Roma ha la chance del pareggio ma Hosley attacca e fallisce il tiro appoggiato al tabellone, poi Mbakwe non riesce a correggere l'errore del compagno e l'azione sfuma. Con un brivido la Montepaschi conquista gara 1 grazie soprattutto ai 26 punti di Haynes mentre all'Acea non bastano i 18 di Jones e i 15 con 11 rimbalzi di Mbakwe. Lunedì sera, sempre al PalaEstra, gara 2.