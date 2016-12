Basket, playoff Serie A: Roma ancora ko, Siena vede la finale

10:08 - La Montepaschi Siena continua a volare e vince anche gara 3 al PalaLottomatica 78-69 contro l'Acea Roma nella serie di semifinale. La squadra di coach Crespi, trascinata dai 15 punti di Green e dagli 11 di Janning, scappa nel terzo quarto e nell'ultimo amministra il vantaggio contro un'Acea che è solo Mbakwe, 19 punti e 18 rimbalzi. Venerdì sera gara 4 sempre a Roma: in caso di vittoria Siena staccherà il pass per l'ottava finale scudetto di fila.

La partita del PalaLottomatica inizia bene per Roma che vola subito sul 10-4 ma Siena rientra agevolmente e al primo quarto è avanti 16-14. Il match comunque non decolla, le due squadre producono parziali in serie ma nè l'Acea, nè la Mens Sana, riesce a scappare via: all'intervallo lungo i toscani sono avanti 28-27. Nel terzo quarto il ritmo sale e Roma allunga sul 35-31 con Hosley e poi sul 39-36. Qui cambia marcia Siena, dal -3 produce un parziale di 21-2 che di fatto stende i capitolini.

La Montepaschi comincia a segnare da tre ed è soprattutto Matt Janning, con 11 punti consecutivi (tutto il suo fatturato nella serata), a spegnere le velleità di Roma, che al 30' si trova sotto 57-41. Nel quarto periodo l'Acea prova con orgoglio a tornare sotto, Mayo e Goss infilano un paio di bombe ma non vanno oltre il -10 (66-56). Ci pensa Erick Green con 8 punti consecutivi, 15 in tutto, a chiudere il discorso sul 76-62 a meno di due minuti dalla fine. Venerdì sera, sempre al PalaLottomatica, gara 4: la Mens Sana avrà il primo match ball per volare in finale, l'ottava consecutiva. All'Acea non basta un grande Mbakwe da 19 punti e 18 rimbalzi.