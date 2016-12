Basket, playoff serie A: Milano e Sassari sul 2-0

10:23 - Prove di forza per EA7 Emporio Armani Milano e Banco di Sardegna Sassari che si portano sul 2-0 nella serie di primo turno dei playoff di serie A di basket. Nelle rispettive gare 2, l'Olimpia batte 87-67 Pistoia con un parziale sul finire del terzo quarto, mentre la Dinamo, dopo aver vinto solo nel finale gara 1, stende Brindisi 89-62 chiudendo il discorso già nel primo quarto (31-13) grazie alle triple dell'MVP Drake Diener.

Al Forum l'EA7 Emporio Armani di coach Banchi deve faticare come in gara 1 per avere la meglio sull'ostica Giorgio Tesi Group Pistoia. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso avanti 22-21 dall'Olimpia, i toscani di coach Moretti partono meglio nel secondo periodo e con un break di 12-0 allungano sul 33-22: Milano però non si fa impressionare e guidata da Langford si riporta davanti per il 39-38 all'intervallo. E’ a cavallo degli ultimi due periodi che l'Armani trova la fuga decisiva: parziale di 13-4 e doppia cifra di vantaggio sul 69-59. Negli ultimi minuti la squadra di Banchi dilaga fino al +20 finale. Cinque uomini in doppia cifra per l'Olimpia con capitan Alessandro Gentile top scorer a 19 punti.

A Sassari, dopo una gara 1 decisa nei secondi finali, in gara 2 il match si chiude di fatto nel primo quarto. Il Banco di Sardegna di coach Meo Sacchetti sotterra la Enel 31-13 con 9 su 14 da tre punti e una difesa solida che annulla l'attacco dei pugliesi, tra l'altro imballato e con un pessimo 1 su 9 dall'arco. La differenza la fa Drake Diener che, dopo aver festeggiato il titolo di MVP stagionale davanti al proprio pubblico, segna 21 dei suoi 31 punti finali in un pazzesco primo periodo con 7 bombe a segno. Sassari gestisce, nel terzo periodo dà un'altra spallata al match e la chiude al 30', 76-40. Oltre a 31 di Drake ci sono i 16 punti di Caleb Green e gli 8 con 10 assist di Travis Diener.

Giovedì sera gara 2 tra Siena-Reggio Emilia e Cantù-Roma mentre venerdì si cambia campo per gara 3 tra Pistoia e Milano e tra Brindisi e Sassari.