Basket, playoff Serie A: Milano è Gentile, Sassari espugnata

23:09 - Trascinata da un grande Alessandro Gentile (25 punti), l’Olimpia Milano batte 83-76 Sassari in gara-3 della semifinale scudetto dopo un tempo supplementare e si porta sul 2-1 nella serie. Sempre avanti nel punteggio, la squadra di Banchi si addormenta nell’ultimo quarto e viene raggiunta dalla Dinamo a 2" dalla sirena. Si va all’overtime ed è una tripla di Gentile a mettere il punto esclamativo sulla partita. Giovedì gara-4 ancora in Sardegna.

Decisamente meglio l'Olimpia in avvio. Moss dà la scossa con la prima tripla dell'incontro, poi sono Gentile (8 punti nel primo quarto), Samuels (7) e un reattivo Melli (4) a portare la squadra di Banchi sul +9. Male la Dinamo dall'arco (0/5). All’inizio del secondo quarto Milano scappa sul 30-15, ma la Dinamo si sveglia e piazza un parziale terrificante di 12-0. L'Olimpia va in confusione e la sintesi del momento no sono le due palle perse in modo grossolano da Langford e Jerrells. E' Kangur, con una tripla dall'angolo e un canestro allo scadere, a ridare il +9 alla squadra di Banchi: si va all'intervallo lungo con Milano avanti 41-32. Dopo il riposo subito due triple di Gentile e Melli, il 6-0 di parziale fa volare Milano a +15. Sassari non molla, si aggrappa a Travis e Drake Diener e torna sotto. Momento caldo della partita, e si accende anche la lampadina di Langford che firma 5 punti consecutivi. Il terzo quarto si chiude con Milano avanti 60-48. Ma non è finita: Sassari non muore mai, piazza un parziale di 8-0 (6 di Thomas) e torna a -4. E’ Kangur a interrompere il blackout dell’Olimpia, ma Thomas è incontenibile e trascina i suoi fino al -3. Finale incandescente, tutto in bilico al PalaSerradimigni. E’ una bomba di Caleb Green a 3’27” dalla sirena a siglare il 65-65. Dalla lunetta Drake Diener replica a Langford, poi è un canestro da sotto di Gentile a dare il +2 a Milano. A 2 secondi dalla fine fallo di Hackett su Thomas che va in lunetta e non sbaglia. L’ultima palla è per l’Olimpia, ma Samuels viene arginato da Gordon e tira fuori tempo massimo: si va all’overtime. Caleb Green firma il canestro del primo sorpasso Sassari in tutto l’incontro (73-71) ma per il Banco di Sardegna il vantaggio è illusorio: Langford mette i liberi decisivi, poi è una tripla con brivido di Gentile (ferro, palla che si impenna e buca la retina) a regalare il +6 a Milano. L’ultimo punto della partita è di Jerrells dalla lunetta. Finisce 83-76 per Milano, che manda quattro uomini in doppia cifra: Gentile (25), Langford (16), Samuels (16) e Melli (11). A Sassari, che chiude con 7/32 dall’arco, non bastano i 18 di Caleb Green e i 17 di Drake Diener. Giovedì gara 4 ancora al PalaSerradimigni.