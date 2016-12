Basket, playoff Serie A: Milano domina, 1-0 su Siena

21:39 - E' una grande prova di Jerrells ad aprire la serie di finale scudetto tra Milano e Siena. In Gara 1 al Forum di Assago l'Olimpia sconfigge la Mens Sana con un perentorio 74-61 e si porta sull'1-0: 26 i punti del play americano, con 21 solo nel primo tempo. La Montepaschi non entra mai in partita e, nonostante un tentativo di rimonta, nell'ultimo quarto non riesce a scendere sotto i 10 punti di scarto. Martedì sera Gara 2 sempre in Lombardia.

I primi due quarti sono il palcoscenico perfetto per la serata di gala di Curtis Jerrells: il play americano, che sin qui in 11 gare di playoff era riuscito ad andare in doppia cifra solo 3 volte e mai a toccare quota 20, ne mette 21 in un tempo solo e indirizza una gara che Milano prende in mano e non molla più. A fine primo quarto l'Olimpia è avanti 22-15 con 13 punti e 3/4 da tre di Jerrells, il solco viene scavato nel secondo periodo grazie alla grande presenza difensiva e a rimbalzo della squadra di Banchi (a fine gara però saranno 19 quelli offensivi di Siena, contro gli 8 meneghini). Dopo l'intervallo lungo la gara è più equilibrata: il terzo periodo si chiude sul 16-16 con Othello Hunter che prova a tenere in vita Siena salendo a 19 punti personali. Ma tra i toscani è soprattutto l'ex Marquez Haynes a steccare: il miglior realizzatore sin qui nei playoff chiude con soli 5 punti e statistiche disastrose (2/8 da due, 0/3 da tre e 1/6 ai liberi), e la squadra di coach Crespi non può che risentirne. Hunter spreca i due liberi del - 10 a 6' dalla sirena, Milano completa l'opera con un contropiede di Gentile (10 i suoi punti alla fine, mentre sono 11 quelli di Langford) su stoppata di Lawal e incassa il primo punto verso il tricolore nel delirio di un Forum d'Assago tutto esaurito.