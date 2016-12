Basket, playoff Serie A: cuore Siena, con Reggio Emilia è 2-2

10:06 - Grinta, orgoglio ed esperienza. Siena si aggiudica gara-4 dei playoff Scudetto vincendo 85-81 a Reggio Emilia e riportando così la serie in parità: 2-2. Obbligata al successo per rimanere in corsa, la Montepaschi parte forte ma poi subisce il ritorno della Grissin Bon che all'intervallo è sul +3 (52-49). Nella ripresa regna l'equilibrio, ma nel finale la spuntano i toscani, trascinati dallo scatenato Haynes (29): si deciderà tutto al PalaEstra.

Scendono in campo concentratissimi gli uomini di Crespi che scappano subito sul 2-13: Reggio Emilia prova a tornare sotto, ma la forbice non diminuisce e al primo mini-intervallo il tabellone dice 23-35. Nel secondo quarto la reazione vigorosa dei padroni di casa che, grazie alle triple di Silins (12) e di Filloy (10) e al calore dello scatenato pubblico di casa, trovano un parziale di 13-0 e impattano sul 35-35: la Montepaschi si scuote e torna a condurre, ma la Grissin Bon risponde colpo su colpo, sino alla bomba sulla sirena di Bell - top scorer dei suoi con 18 punti - che sancisce il 52-49 di fine primo tempo. Ad inizio ripresa Reggio Emilia ricomincia da dove si era fermata: sale in cattedra anche White (15) e il parziale a cavallo dei due tempi arriva sino al 14-0 (59-49). Siena, vincitrice degli ultimi sette Scudetti, inizia a tremare, ma Crespi richiama all'ordine i suoi e organizza la rimonta. Tra terzo e quarto quarto il parziale è 9-0 per la Montepaschi, che torna avanti (66-70) spinta dalla freddezza di Carter (18). La Grissin Bon è però dura a morire e trova il controsorpasso altre due volte (73-72 e 77-75): con le unghie, i denti e la pesantissima bomba di Haynes (6/9 da tre) Siena firma il decisivo 8-0 con cui mette per l'ultima volta la freccia (77-83). Gli emiliani tentano l'assalto disperato, ma i toscani resistono e si giocheranno così il pass per la semifinale di fronte ai propri tifosi.