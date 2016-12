Basket, playoff Serie A: colpacci di Reggio e Roma

23:26 - Grandi sorprese nella seconda giornata di playoff della Serie A di basket. Reggio Emilia e Roma firmano due colpi in esterna e strappano subito il fattore campo alle favorite Siena e Cantù: la Grissin Bon s'impone 85-82 (White 22; Haynes 22) al PalaEstra, l'Acea invece sconfigge 75-71 (Jones e Mbakwe 14; Jenkins 19) l'Acqua Vitasnella alla Mapooro Arena. Tra due giorni si torna in campo per gara-2: toscani e lombardi non potranno più sbagliare.

Grandiosa la prova di Reggio Emilia, che dopo aver trionfato in EuroChallenge dimostra di voler continuare a sognare anche in Italia. La Grissin Bon parte subito alla grande e mette in chiaro le cose già nel primo quarto, chiuso in vantaggio 28-13: poi è una lunga amministrazione del risultato e delle energie, con Siena che fatica clamorosamente a rientrare in partita. Nell'ultimo periodo un parziale di 8-0 della Mens Sana riporta a - 5 (74-69) la squadra di Crespi e rianima il PalaEstra, ma gli emiliani tornano in breve a +10 grazie alla tripla di Troy Bell e alla penetrazione di Cinciarini. Poi Menetti si affida alla sapiente mano di James White (miglior marcatore al pari dell'ex Milano MarQuez Haynes) che a un minuto dalla fine mette da sotto l'84-78; Janning e Hunter firmano i due punti della speranza senese, ma Filloy chiude i conti.

C'è molto più equilibrio alla Mapooro Arena, con una gara che fa contare un numero incredibile di sorpassi e controsorpassi. Si arriva all'ultimo quarto con l'Acea che prova a prendere il largo sul 50-57, ma Jenkins trascina la squadra di Sacripanti e la riporta sotto: è la sua tripla a sancire il vantaggio (67-63) a due dalla fine, ma i capitolini hanno la forza di reagire con la penetrazione di Goss e la bomba di Baron. A 10" dal termine è proprio Jenkins, sin lì migliore in campo per distacco, a perdere il possesso del potenziale vantaggio: va in lunetta ancora Baron che fissa il punteggio sul 71-75. Giovedì sera, sempre al PalaEstra e alla Mapooro Arena, Siena e Cantù saranno chiamate al riscatto. Altrimenti la corsa della seconda e della terza in regular season rischia di essere già terminata.