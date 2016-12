Basket, Nazionale: convocati anche Gentile e Hackett

15:20 - La Nazionale italiana di basket lavora già dal primo luglio a Folgaria per prepararsi in vista delle qualificazioni per gli Europei del 2015: dal 18 verranno raggiunti da Alessandro Gentile, Daniel Hackett e Niccolò Melli, reduci dallo scudetto vinto con l'Olimpia Milano in finale contro Siena. Dopo la lista per l'inizio del ritiro, la Federazione ha reso noto un nuovo elenco con i convocati per la seconda parte della preparazione.

Il gruppo azzurro, che già comprendeva l'ala de Detroit Pistons Gigi Datome, oltre a Pietro Aradori, Marco Cusin e Andrea Cinciarini, lavora dall'1 luglio a Folgaria e chiuderà la prima fase del ritiro giocando la Trentino Cup (10-12 luglio). Successivamente la Nazionale, che giocherà le gare di qualificazione a Euro 2015 contro Russia e Svizzera, parteciperà al Torneo Internazionale di Sarajevo (Bosnia) dal 17 al 21 luglio, al Torneo Internazionale a Skopje (Macedonia) dal 25 al 28 luglio e infine al Torneo Internazionale di Trieste dal 29 luglio al 6 agosto. I convocati del ct Pianigiani Pietro Aradori (1988, 195, A/G, Libero da contratto) Riccardo Cervi (1991, 214, C, Grissin Bon Reggio Emilia) Andrea Cinciarini (1986, 193, P, Grissin Bon Reggio Emilia) Marco Cusin (1985, 211, C, Libero da contratto) Luigi Datome (1987, 203, A, Detroit Pistons) Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Libero da contratto) Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia) Alessandro Gentile (1992, 201, G, EA7 Armani Milano) Stefano Gentile (1989, 191, P, Acqua Vitasnella Cantù) Daniel Hackett (1987, 199, G, EA7 Armani Milano) Daniele Magro (1987, 208, C, Libero da contratto) Nicolò Melli (1991, 205, A, Libero da contratto) Riccardo Moraschini (1991, 192, P/G, Libero da contratto) Davide Pascolo (1990, 201, A, Aquila Basket Trento) Giuseppe Poeta (1985, 190, P, Libero da contratto) Achille Polonara (1991, 203, A, Cimberio Varese) Luca Vitali (1986, 201, P/G, Libero da contratto) Michele Vitali (1991, 196, G, Pasta Reggia Caserta).