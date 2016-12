Basket, Mondiali: Serbia asfaltata, Usa campioni

18:17 - Gli Stati Uniti travolgono 129-92 la Serbia di coach Sasha Djordjevic nella finale della Fiba World Cup a Madrid e sono campioni del mondo per la quinta volta nella loro storia, la seconda consecutiva. La nazionale americana di coach Mike Krzyzwewski, imbattuta dalle semifinali del Mondiale 2006, confermano i gradi di favoriti e vincono la medaglia d'oro. Grande prova balistica di Team Usa con 15 su 30 da tre: sugli scudi Kyrie Irving, 26 punti.

La finale di Madrid, sulla carta scontata visto il dominio degli Stati Uniti durante la competizione (33 punti lo scarto medio agli avversari), vede la Serbia di Sasha Djordjevic, ex allenatore di Milano e Treviso, partire sorprendentemente forte perché dopo qualche minuto è avanti 15-7, spinta da Bjelica e Kalinic (18 punti per entrambi alla fine).

Coach K chiama timeout, manda in campo DeMarcus Cousins e Kyrie Irving e la gara viene ribaltata: Team Usa piazza un parziale di 15-0 per il 22-17 e a fine primo quarto il tabellone dice 35-21 con 15 punti di un mostruoso Irving. Nel secondo periodo la Serbia non riesce a tenere il ritmo forsennato degli americani che proseguono con la loro interminabile pioggia di triple fino al +30 (65-35) toccato dopo una bomba di James Harden.

All'intervallo Team Usa guida 67-41 con 11 su 16 dall'arco e la coppia Irving-Harden che mette a referto 35 punti. Dopo l'intervallo lungo, con la partita già in ghiaccio, si assiste ad un lungo show degli americani che nel quarto e ultimo periodo lasciano in panchina Irving e Harden, i trascinatori della finale. Team Usa tocca anche il +40 (115-75) e chiude 129-92, sfiorando il record assoluto dei 137 che rifilarono nella finale dei Mondiali 1994 alla Russia. Una grande vittoria per gli Stati Uniti, con il capitano James Harden ad alzare la Coppa del Mondo e Kyrie Irving nominato Mvp, miglior giocatore del torneo.

Nonostante l'assenza di big come LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, Carmelo Anthony e Dwyane Wade, Team Usa allunga la sua striscia vincente a 63 partite (ultima sconfitta nella semifinale dei Mondiali 2006 in Giappone) ed è la prima squadra a vincere quattro tornei consecutivi (2 Olimpiadi e 2 Mondiali).