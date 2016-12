Basket, Milano: ufficiale l'acquisto di Kleiza

12:30 - Grande colpo di mercato dell'Olimpia Milano. Dopo una lunga trattativa, la società di piazzale Lotto ufficializza l'acquisto di Linas Kleiza, ala lituana classe '85 uscito dal Fenerbahce Istanbul. Il nome circolava da giorni ma solo ora, limati gli ultimi dettagli relativi principalmente alla durata del contratto del giocatore, i campioni d'Italia hanno potuto dare l'annuncio: accordo annuale per il grande acquisto estivo dei biancorossi.

Il sorteggio di Eurolega ha inserito l'Olimpia in un girone di ferro, costringendola dunque ad un mercato di primo livello per poter essere competitiva. E Kleiza, nonostante la non esaltante stagione in Turchia conclusa comunque con la vittoria del campionato, rientra senza dubbio tra i big d'Europa in grado di far fare a Milano un ulteriore salto di qualità. Sette stagioni in Nba con le maglie di Denver e Toronto, due in Europa con quelle di Olympiacos e Fenerbahce, il 29enne lituano si è messo in mostra agli occhi del grande pubblico con le strepitose prestazioni con la Nazionale: un bronzo e un argento agli Europei 2007 e 2013 e il terzo posto ai Mondiali 2010 da assoluto protagonista.