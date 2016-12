Basket, Hackett squalificato sei mesi

17:40 - Il Giudice Sportivo Nazionale della Fip ha inibito l'atleta Daniel Hackett a svolgere attività federale e sociale per sei mesi a partire dal 12 ottobre 2014 (data di inizio del Campionato di Serie A) per aver violato gli articoli 42 sexies (Atleta di interesse Nazionale) e 38 (Dichiarazione a mezzo stampa) del Regolamento di Giustizia. Lo scorso 18 luglio, il playmaker azzurro aveva lasciato il ritiro della Nazionale senza autorizzazione.

L'AGENTE: "CHIESTI 5 MESI, IL MINIMO"

Nel comunicato del Giudice sportivo, diffuso dalla Federazione, si parla di "inibizione a svolgere attività federale e sociale per sei mesi per la violazione degli articoli 42 sexies (Atleta di interesse Nazionale) e 38 (Dichiarazione a messo stampa) del Regolamento di Giustizia".

Hackett, sia dopo avere lasciato il ritiro sia dopo il deferimento, si era lasciato andare a dichiarazioni non proprio concilianti per spiegare le proprie posizioni. In pratica, a partire dal prossimo 12 ottbre, Hackett non potrà indossare né la maglia della Nazionale azzurra, né quella dell'Olimpia. Salterà quindi quasi tutta la regular season della prossima Serie A: teoricamente potrebbe tornare a disposizione per l'11esima giornata di ritorno in casa contro Roma. Potrà invece giocare regolarmente in Eurolega. Ma il condizionale è d'obbligo visto che, a questo punto, le strade tra Hackett e Milano potrebbero dividersi molto prima. Il giocatore ha ore 24 ore di tempo per annunciare ricorso contro quella che, in ogni caso, resta una sentenza di primo grado, e altre 24 per presentarlo alla Commissione giudicante.

SFOGO SU FACEBOOK: "TRATTATO PEGGIO DI SUAREZ"