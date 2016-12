Basket, Hackett ammette: "Voglio una medaglia con l'Italia"

11:49 - Daniel Hackett in Nazionale, un amore pronto finalmente a sbocciare. Ad oggi sembra impossibile, ma in futuro chissà. A dirlo è proprio Hackett, che dopo aver accettato la squalifica (sei mesi di stop) inflitta dalla Fip, si dichiara pronto a fare il suo ritorno in azzurro. "La mia sfida sarà conquistare una medaglia agli Europei con la Nazionale. Se i tempi sono maturi per tornarci? Io sono pronto. Se servirà un chiarimento non mi tirerò indietro", ha spiegato al Corsera. Tutto è cominciato in quella serata di fine luglio, quando l'ex Usc lasciò senza autorizzazione il ritiro di Trieste, dove la Nazionale di coach Pianigiani stava preparando la fase di avvicinamento alle qualificazioni per Euro 2015. "Col senno di poi non lo rifarei - ha ammesso - . Mi rimprovero di non aver gestito meglio la situazione. Ma le cose andavano male già dall'anno precedente".

Una scelta, quella di Hackett, che ha creato non poche tensioni anche con alcuni leader dello spogliatoio azzurro, sfociate in una lettera aperta da parte dei giocatori della Nazionale: "E' stata una loro scelta. Si sono sentiti in dovere di farlo, e l'hanno fatto". Hackett, pronto ad un confronto disteso con staff tecnico e giocatori dell'Italia, parla anche della sua squadra, l'Olimpia, che ha deciso di tenerlo in squadra nonostante l'assenza forzata che terrà il pesarese lontano dai parquet di Serie A fino all'inizio dei playoff Scudetto: "Non nego che con Milano ci sono sati momenti difficili, ma poi ci siamo chiariti. Il club mi sostiene: ho avuto offerte dalla Grecia e dalla Turchia, ma la mia sfida è quella di rimanere in Italia, difendere lo Scudetto e lottare in Eurolega con l'Olimpia". La strada per riconquistare l'azzurro passa anche da questo.