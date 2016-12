Basket, finale Scudetto: Siena espugna il Forum, Milano sotto 3-2

17:22 - La Montepaschi Siena espugna per 72-68 il Forum di Assago battendo Milano in gara-5 e portandosi avanti 3-2 nella serie scudetto. La formazione toscana, giunta alla terza affermazione consecutiva, avrà ora il match point in casa mercoledì sera al PalaEstra: in caso di vittoria potrebbe laurearsi per l'ottava volta consecutiva Campione d'Italia. Top scorer della serata è Othello Hunter, che chiude la sua prova con 18 punti.

Rischia di trasformarsi in un incubo il finale di stagione dell'Olimpia, che vede ora allontanarsi un titolo atteso da 18 anni dopo un'annata sempre al comando del campionato. All'intervallo lungo Milano è sotto di 1 (34-33) ma è a cavallo tra il terzo e il quarto quarto che la gara prende la direzione di Siena: la Montepaschi vola addirittura sul più 10 con il canestro di Hunter. Milano prova a recuperare con Jerrels (miglior marcatore dell'EA7 con 13 punti) e Gentile (che si ferma a quota 11). Ma Siena, oltre che da Hunter, viene trascinata da Josh Carter, che chiuderà la sua prova con 17 punti. Nel finale i padroni di casa non riescono a riportarsi sotto e alla Mens Sana basta amministrare il lauto vantaggio per aggiudicarsi il punto del 3-2 che potrebbe essere decisivo. In caso di successo tra due giorni infatti per Siena sarà scudetto.