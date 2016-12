Basket, finale Scudetto: ruggito Siena, serie riaperta

23:51 - Siena ruggisce, Milano si inchina. In gara-3 della finale Scudetto la Montepaschi vince 85-68 e riapre la serie: adesso l'Olimpia è sopra 2-1. Al PalaEstra i toscani voltano pagina dopo le due deludenti prestazioni del Forum e sfoderano una prestazione super: trascinati da Hunter (25) e Haynes (23), i ragazzi di Crespi chiudono il primo tempo sul +19 e nella ripresa riescono ad arginare la rimonta dell'EA7, tornata due volte sul -4.

Continua dunque il tabù di Milano a Siena nei playoff: 13esimo scontro diretto nella post-season in casa biancoverde e 13esima sconfitta per l'Olimpia. Avvio da incubo per la formazione di Banchi, che dopo essere salita sul 4-9 subisce un parziale di 13-0 che fa saltare in aria tutte le sua certezze.

La Montepaschi va forte, spinta da Othello Hunter (doppia doppia con 11/13 dal campo e 10 rimbalzi), mentre tra i biancorossi si spegne la luce: all'intervallo lungo è 38-19. Ad inizio ripresa l'EA7 cambia marcia e con un parziale di 2-15 torna in partita: salgono in cattedra Samuels e Langford (12 punti per entrambi) che riportano due volte gli ospiti sul -4 (53-49 e 62-58).

Nel momento più difficile di Siena è l'ex MarQuez Haynes a prendere per mano i compagni e ristabilire il gap in doppia cifra (69-59 al 32’). La benzina di Milano è finita, un opaco Gentile (solo 5 punti con 1/8 dal campo) reagisce su Janning e si becca l'antisportivo: è la resa biancorossa, la serie tornerà sicuramente al Forum.