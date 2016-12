Basket, finale scudetto: match point per Siena, Milano trema

11:02 - Tutto in una notte, che potrebbe essere decisiva. In serata va in scena gara 6 della finale Scudetto: si gioca al PalaEstra e Siena ospita Milano, con l'obiettivo di esultare davanti ai propri tifosi. La Mens Sana di Crespi ha il match point per laurearsi per l'ottava volta consecutiva Campione d'Italia: la serie riparte infatti dal 3-2 per la formazione toscana, vincente negli ultimi tre incontri (due a Siena, l'ultimo a Milano).

Dall'altra parte c'è però l'Olimpia, che dopo tre sconfitte consecutive, ha l'opportunità di ripartire, smontando il miracolo Siena e facendo tacere i suoi detrattori: una vittoria in trasferta non solo riporterebbe in equilibrio la serie, prolungandola a gara 7, ma darebbe un’importante scossa alla squadra e all'inerzia della sfida. Lo Scudetto manca alla formazione attualmente allenata da Banchi da 18 anni: per spezzare il digiuno si affiderà alla verve degli ex senesi Moss, Hackett e Kangur. Appuntamento alle 20.30 con gara 6.