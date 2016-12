Basket, Eurocup: Cantù si rilancia, battuto il Nanterre

10:03 - Successo davvero importante per la FoxTown Cantù che, nella quinta gara del Gruppo I delle Last 32 di Eurocup, batte 88-74 i francesi del Nanterre e sale al terzo posto del girone con 2 vittorie e 3 sconfitte. Per continuare a sperare in un clamoroso passaggio del turno, la squadra di Stefano Sacripanti deve però battere nell'ultimo turno l'Ulm, squadra attualmente al comando con uno score di 3 vittorie e 1 solo ko. Alla Mapooro Arena i canturini, usciti nelle Final Eight di Coppa Italia per mano di Reggio Emilia, devono ribaltare l'88-84 subito in Francia e migliorare dunque la differenza canestri per proseguire nel sogno qualificazione. Il match è combattutissimo e viene deciso soltanto nel quarto parziale, chiuso sul 26-19. Top scorer della FoxTown è uno straordinario Michael Jenkins, autore di 29 punti con 3 rimbalzi e altrettanti assist. Rispetto alla gara d'andata gioca Marco Cusin che segna 8 punti. Buone anche le prestazione di Adrian Uter, in doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi e di Rullo e Leunen che chiudono entrambi a quota 11 punti. Cantù tornerà in campo il prossimo 19 febbraio contro i tedeschi dell'Ulm, sfida decisiva per il passaggio del turno.