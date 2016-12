Basket, è fallita Montepaschi Mens Sana 

18:04 - E' con l'ombra del fallimento che Montepaschi Mens Sana ha condiviso il campionato di quest'anno. La squadra ha reagito sorprendendo tutti, portando l'Olimpia Milano fino a gara 7 prima di cedere il titolo, restato a Siena per 7 anni. Oltre al (più che lecito) mancato lieto fine in campo, l'illecito che ha decretato la fine dell'ultracentenaria storia della Montepaschi Mens Sana. Il tribunale fallimentare di Siena ha infatti dichiarato il fallimento della società per bancarotta.

Con la dichiarazione di fallimento della Mens Sana basket di Siena, curatore dello stesso è stato nominato il commercialista fiorentino Marco Lombardi. Nella sentenza il giudice delegato Marianna Serrao indica poi il 26 settembre prossimo come termine per il deposito dell'ammissione allo stato passivo da parte di creditori o terzi che vantano diritti reali e mobiliari, mentre il 27 ottobre si terrà l'esame dello stato passivo davanti allo stesso giudice.