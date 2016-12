Basket: bufera Milano, scoppia il caso Gentile

18:01 - Non basta la sconfitta in gara 4 della finale scudetto a Siena, per Milano rischia di aprirsi il caso relativo ad Alessandro Gentile. Nell'immediato postpartita del PalaEstra, il capitano dell'Olimpia è subito scappato negli spogliatoi senza fermarsi a salutare i tifosi col resto della squadra: Gentile, secondo quanto riferisce La Repubblica, era imbufalito con coach Banchi per lo scarso minutaggio nelle ultime due gare.



In effetti i 22 minuti concessi al capitano in gara 4 hanno destato parecchia perplessità tra i tifosi meneghini, ma voci sul difficile rapporto tra Gentile e Banchi girano già da parecchi mesi a Milano. Nelle interviste del dopogara il tecnico dell'Olimpia ha preferito evitare l'argomento: "Non ho visto se sia scappato o meno, stavo salutando gli arbitri". Serve ricucire in fretta la frattura, vera o presunta che sia: altrimenti l'EA7 rischia di vedersi sfuggire di mano l'ennesimo scudetto.