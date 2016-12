Basket: Aradori sceglie il Galatasaray

15:32 - Pietro Aradori non è più free agent. Senza squadra dallo scorso 30 giugno, l'ex Cantù è diventato un giocatore del Galatasaray: l'ala piccola, classe '88, ha firmato un contratto annuale da trecentomila euro a stagione, con opzione per il secondo. E' attesa l'ufficialità anche da parte del club turco. Una chance importante per Aradori, che voleva un'esperienza all'estero dopo aver detto no alle proposte di Sassari e Reggio Emilia.

Nei giorni scorsi, Aradori aveva espresso il suo desiderio di giocare per un grande club europeo, con la possiblità di giocare l'Eurolega: ecco perchè alla fine l'hanno spuntata i giallorossi, con Ataman che voleva a tutti i costi in rosa l'ex Olimpia. Nell'ultimo campionato, con la maglia della Vitasnella Cantù, Aradori ha segnato 15.1 punti di media con 4,6 rimbalzi e 2,7 assist per gara.