Wade si sposa. Ecco l'anello per Gabrielle

15:53 - Dwayne Wade si sposa. Il campione dei Miami Heat ha deciso di chiedere la mano della splendida fidanzata Gabrielle Union: per convincerla le ha regalato uno splendido anello. Come rivelato da Us Weekly, si tratta di un 8,5 carati taglio diamante realizzato dall'orefice Jason di Beverly Hills. La foto del regalo è stata poi postata su Instagram dallo stesso Wade, che ha accompagnato l'immagine con una didascalia eloquente: "Lei ha detto sì". Dopo tre titoli con Miami, ecco l'anello più importante.