Serie A: colpaccio Cantù a Roma

11:13 - Quattro in fuga dopo la terza giornata di Serie A, in attesa dei posticipi del lunedì che vedranno impegnate Milano e Siena. Il colpo lo fa Cantù, che espugna dopo un overtime il PalaTiziano di Roma e si porta a 6 punti in quattro gare. Tengono il passo della squadra di Sacripanti anche Bologna (che doma Montegranaro), Varese (che sconfigge nettamente Avellino, guidata dal grande ex Frank Vitucci) e Brindisi (successo a Venezia).

La sfida più significativa della giornata andava in scena nella Capitale, l'ha spuntata Cantù al termine di una grande partita: 82-80 (Jenkins 22; Taylor 19) dopo un supplementare, nei regolamentari la gara era finita 68-68 grazie alla freddezza dalla lunetta di Phil Goss e all'errore dall'arco di Stefano Gentile (che in precedenza aveva messo a segno tutte le triple della sua partita e chiude a quota 14 punti).

Varese e Bologna dominano senza problemi le rispettive sfide. I lombardi s'impongono 85-68 (Clark 20; Thomas 17) su Vitucci e sulla sua Avellino: la mano di Frates, nonostante le difficoltà in Europa, si inizia ad intravedere e la coppia De Nicolao-Polonara (30 punti e 5/9 da tre in due) promette una stagione ad alto tasso di spettacolo. La Granarolo invece non dà scampo a Montegranaro: 96-73 (Walsh 21, Sakic 15) per Bologna, che manda ben 6 uomini in doppia cifra e incanta l'Unipol Arena.

Caduta fragorosa di Sassari a Cremona: gli uomini di Sacchetti vengono sconfitti 86-74 (Rich 25, Thomas 22) e vanno incontro alla seconda sconfitta stagionale, prosegue la scarsa intesa tra Marquees Green (0 punti in 18 minuti) e Travis Diener (4 in 33). Completa il quadro il colpo esterno di una grande ed ambiziosa Brindisi sul campo di Venezia, 82-87 (Smith 21; Dyson 24) per i pugliesi. Domani alle 20.30 Milano-Pistoia a Desio e Pesaro-Siena.