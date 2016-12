20 dicembre 2013 Resta deserta l'asta per la vendita della villa di Michael Jordan L'ex cestista non è ancora riuscito a vendere l'immobile, sul mercato da quasi due anni Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Questa volta Michael Jordan non è riuscito ad andare a canestro. L'asta per la vendita della villa dell'ex cestista americano è rimasta infatti deserta. Jordan aveva deciso di mettere in vendita l'immobile nel febbraio del 2012 e, a fronte della mancanza di compratori, due mesi fa aveva scelto di mettere all'asta la mega abitazione. Nessuna proposta è tuttavia arrivata. E dire che la data era stata posticipata per consentire, a coloro che erano interessati, di avere più tempo per formulare l'offerta...

Nel 2014, forse, Michael Jordan spera di avere più 'fortuna' con una nuova asta. A rendere difficile la vendita della villa il fatto che è stata realizzata a immagine e somiglianza dell'ex cestista statunitense. E' grande quasi 6.000 metri quadri ed è circondata da un imponente giardino esterno; sono presenti un campo da basket coperto, una sala “sigari” (grande passione di Jordan) e un’area per soli uomini – non a caso la porta d’accesso a questo spazio proviene dalla sede storica del mensile Playboy – con bar e sala biliardo.



Inoltre il costo è molto alto: messa sul mercato ad una cifra di 29 milioni di dollari, la villa di Highland Park ha poi avuto una diminuzione di prezzo, all’inizio del 2013, facendo scendere la richiesta a soli, si fa per dire, 21 milioni.