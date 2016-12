Nba: sorriso Lakers, Bryant domenica in campo

12:22 - Il momento tanto atteso è arrivato: domenica 8 dicembre alle 3.30 ora italiana, Kobe Bryant torna in campo nella sfida tra i suoi Lakers e i Toronto Raptors allo Staples Center di Los Angeles. L'annuncio congiunto è arrivato da società e giocatore (su Facebook) attraverso un video davvero emozionante.

Nella clip è rappresentata la maglietta gialloviola numero 24 alle prese con le intemperie ed infine la scritta "La leggenda continua...l'8 dicembre". Dopo la rottura del tendine d'Achille lo scorso 12 aprile contro Golden State, Bryant ha ripreso ad allenarsi da metà novembre ed è ora pronto a tornare in campo: "Non credo di avere degli impedimenti. Le mie accelerazioni non sono ancora perfette, ma posso rimediare ed essere competitivo lo stesso", le parole del 'Black Mamba'.