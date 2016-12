Nba: Miami ancora ko, sorride Belinelli

11:29 - La notte Nba regala come sempre spettacolo. La copertina la merita ancora Miami, gli Heat perdono la seconda consecutiva (non succedeva da 10 mesi). La coppia James-Wade deve arrendersi, al duo Pierce-Garnett. Gli ex Boston sono tra i protagonisti assoluti di un match dominato per tre quarti dai Nets. Finisce 101-100, ma per Brooklyn il vantaggio arriva fino a più 16 alla fine del terzo quarto. Vittoria degli Spurs di Belinelli contro i Lakers.

Miami prova l'incredibile rimonta, trascinata da LeBron James, ma i suoi 26 punti finali non bastano e nemmeno i 21 dell'altro talento degli Heat, Dwayne Wade. Pierce e Johnson, con l'aiuto a rimbalzo di Garnett strappano la scena e vincono la partita. Vince Belinelli, gli Spurs battono i Lakers 91-85. C'è gloria anche per l'azzurro che firma due punti, ma gran parte del merito del successo sul parquet di Los Angeles è di Tony Parker, per lui i punti sono 24. Per i Lakers c'è la doppia doppia di Paul Gasol, 20 punti e 11 rimbalzi. L'altro italiano impegnato, invece, non scende in campo a causa dell'infortunio ancora non smaltito. I Pistons orfani di Datome cedono 111-108 ai Memphis Grizzlies, bene Mike Conley e Tony Allen autori rispettivamente di 22 e 16 punti.

Altra sconfitta per i Boston Celtics, Milwaukee s'impone in trasferta per 105-98, decisivo l'ultimo quarto dominato dai Buks con un parziale di 34-15. Zaza Pachulia con 20 punti è il miglior scorer della partita. Va ai Rockets il derby texano, Houston batte Dallas 113-105. James Harden fa la voce grossa, ben 34 i punti messi a segno dal Barba. Sconfitta a sorpresa per Oklahoma, vince Minnesota per 100-81 trascinata dai 24 punti di Kevin Love. Non brilla per i Thunder, Kevin Durant, solo 13 i punti messi a segno. Charlotte la spunta contro Cleveland 90-84, i Magic battono nettamente i Pelicans 110-90 e i Trail Blazers vincono sui Nuggets per 113-98. Completano il quadro della notte statunitense: Hawks-Raptors 102-95, Suns-Jazz 87-84, Kings-Clippers 101-110 e Wizards-76ers 109-102.