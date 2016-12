Nba: Melo e Bargnani non bastano, Knicks ancora ko

10:18 - I Knicks non riescono più a vincere al Madison Square Garden: anche con un Carmelo Anthony in stato di grazia - 45 punti, massimo stagionale in Nba - e un super Andrea Bargnani (24 punti), la squadra di Woodson cede 106-109 contro i Rockets e incassa la quarta sconfitta di fila in casa. Nell'altro incontrotesta a testa emozionante tra Warriors e Thunder: alla fine la spunta Golden State (116-115) grazie a una tripla sulla sirena di Iguodala.

Bargnani migliora di partita in partita ma i suoi Knicks faticano a decollare. L'italiano mette a referto almeno 20 punti per la terza volta nelle ultime quattro partite (9/12 dal campo, 3/3 da oltre l'arco le sue statistiche contro i Rockets) e si rende utile in difesa stravincendo il duello con Dwight Howard, che realizza un solo canestro dal campo e chiude la sua gara con la miseria di 7 punti. A trascinare Houston ci pensa però James Harden, che risponde con 36 punti ai 45 di Anthony. New York incassa così la sua quinta sconfitta: i Knicks hanno vinto una sola volta in casa, il 30 ottobre in occasione del debutto stagionale contro i Bucks. I Warriors invece si confermano imbattibili tra le mura amiche. Curry e compagni battono Oklahoma 116-115 e centrano il quarto successo in altrettante partite alla Oracle Arena. La sfida tra due delle squadre favorite a Ovest si trascina fino agli emozionanti secondi finali: a 2 secondi e 3 decimi dal termine Russell Westbrook (31 punti) infila la tripla che sembra chiudere la gara sul 115-113 per i Thunder, ma sulla sirena Andre Iguodala trova a sua volta una tripla dall'angolo che gela Oklahoma.