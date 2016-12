Nba, Kobe Bryant torna ad allenarsi

18:38 - Kobe Bryant brucia i tempi e scende nuovamente sul parquet. A sette mesi dalla rottura del tendine d’Achille, la stella dei Lakers è infatti tornata ad allenarsi con i compagni di squadra, sorprendendo tutti. "Sono più avanti del previsto nel recupero, se ci fosse una gara dei playoff da giocare sono sicuro che scenderei subito in campo. Non so quanto potrei essere utile, ma giocherei", ha spiegato Kobe, tornato agli ordini di Mike D'Antoni.

"Black Mamba", dunque, è tornato. E non vede l'ora di essere al 100%. "Il fadeaway funziona ancora, so trattare la palla come sempre - ha precisato Bryant -. Sono tutte qualità che non ho perso. Ma per fortuna ho ancora tempo per recuperare le altre, i playoff sono ancora avanti". Entusiasti compagni e allenatori, che potrebbero vederlo in campo già fra un paio di settimane. "Mi è parso già in ottima forma – ha dichiarato Pau Gasol -. Era la prima volta che lo vedevamo in campo, ma sembrava già avanti con il recupero. Sono molto felice di questo. L'ho visto bene, sembrava davvero Kobe, non vedo l'ora di ammirarlo al suo meglio".