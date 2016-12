Nba: Knicks e Bulls, che rivincite!

10:43 - Notte di rivincite in Nba: New York e Chicago scacciano le crisi in cui erano piombate nelle ultime settimane con due importanti successi. I Knicks vincono 113-83 il derby contro i Nets e tornano a sorridere dopo 9 sconfitte consecutive: bene Bargnani con i suoi 16 punti. Trionfo anche per i Bulls che stendono Miami 107-87 e ottengono il primo grande risultato dopo il ko di Rose: senza di lui avevano finora conquistato un solo successo in 6 gare.

Partita senza storia al Barclays Center: i Knicks mettono le cose in chiaro già dal primo quarto dove scappano sul +15 (12-27). Prima dell'intervallo i Nets, trascinati da un Brook Lopez in serata di grazia con i suoi 24 punti, tornano ad un possesso di svantaggio (41-44), ma poi crollano nel terzo periodo, affondati dai colpi del solito Anthony (19 punti, con anche 10 rimbalzi e 6 assist), di Shumpert (17) e dell'azzurro Bargnani, protagonista di un battibecco con Garnett (il Mago viene espulso): per Brooklyn è notte fonda.



Dominio Chicago invece nella sfida dello United Center. Sul parquet di casa propria, infatti, i Bulls annichiliscono da subito i campioni in carica di Miami. Spinti da Boozer (27) e Deng (20), i ragazzi di Thibodeau balzano avanti nei primi minuti e ci restano sino alla fine dell'incontro. Un vantaggio che, dal +9 di fine primo quarto, aumenta col passare dei minuti. Miami, nonostante i 21 centri di LeBron James, non riesce a reagire e incassa così la seconda sconfitta consecutiva. Chiude il programma la larga vittoria dei Clippers a Memphis: 101-81. Match equilibrato sino a metà terzo quarto, poi i losangelini prendono il largo e, con i 15 punti di Chris Paul, Darren Collison e Jamal Crawford, tornano al successo dopo i ko con Atlanta e Indiana.