Nba: i Knicks crollano con Boston, male Bargnani 

21:44 - Brutta battuta d'arresto per i New York Knicks nel matinée del Madison Square Garden: la squadra di Mike Woodson gioca una partita imbarazzante e perde 114-73 coi Boston Celtics. Dal disastro non si salva neanche Andrea Bargnani, che mette a referto 2 punti con 1/7 dal campo in 23 minuti. I Knicks, che fermano così la serie di due vittorie consecutive, restano la penultima squadra a Est. Per Boston 23 punti di Crawford e 21 di Sullinger.

Il vero dramma per NY è il primo quarto: partenza lanciata dei Celtics sul 18-1, con i padroni di casa assolutamente incapaci di produrre gioco. Bargnani parte con le mani freddissime e mette a segno solo una schiacciata sulla dormita difensiva di Sullinger. Il primo quarto termina 34-11 per Boston, che mette in ghiaccio la partita e non la molla più. New York, fischiata dal suo pubblico, precipita fino al -45 (111-66) a 3' dalla fine. Male anche Carmelo Anthony, 19 punti ma solo 5/15 dal campo e -40 di plus/minus.