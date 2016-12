Nba, Gallinari in esclusiva: "Mi manca tanto il campo" 

21:10 - Danilo Gallinari è impaziente e vuole tornare a giocare dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso aprile: "Sto recuperando bene dall'infortunio, ma non so ancora quando rientrerò perché è difficile fare previsioni". Intervistato in esclusiva da Sportmediaset dal nostro Angiolo Radice, l'ala di Denver rivela: "Mi manca tantissimo il campo, L'obiettivo dei Nuggets? Vogliamo andare ai playoff e passare il primo turno".

I Denver Nuggets sono partiti piano: "Non abbiamo iniziato benissimo, ci sono diversi nuovi giocatori e ci vuole un po' di tempo".

Per l'anello Miami è ancora favorita, ma chi saranno le outsider? "Ci saranno delle squadre sospresa come Minnesota a ovest e Washington a est, ma difficilmente vinceranno il titolo. Gli Heat sono favoriti, ma ci sono diverse squadre forti".

Ci sono anche altri tre italiani in Nba: "Li sento spesso. Datome è contento per i primi punti in Nba ed è pronto a giocare con continuità. Bargnani con NY non ha iniziato benissimo, ma si rialzerà. Ci vuole un po' di adattamento. Belinelli sta facendo bene con gli Spurs".