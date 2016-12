Nba, Bryant: "Io 25esimo al mondo? Roba da test antidroga"

17:43 - Kobe Bryant torna a parlare di sè dopo la preseason in Cina coi Los Angeles Lakers, e lo fa tirando nuovamente in ballo la questione del famigerato ranking di Espn. L'emittente televisiva americana, che ogni anno durante la preseason stila una classifica dei migliori giocatori Nba, ha piazzato Kobe in 25esima posizione, probabilmente per lo stato di forma del Black Mamba, che a 35 anni sta recuperando da un infortunio al tendine d'achille, e le ultime annate non proprio esalatanti dei suoi Lakers.

Il cinque volte campione Nba ha voluto dare un consiglio dalle colonne del Los Angeles Times a tutti coloro che effettivamente lo considerano il 25esimo miglior giocatore del mondo: "Chiunque pensi una cosa del genere ha bisogno di un test antidroga". Ancora non si sa nulla su quale sarà la data in campo del numero 24 gialloviola, ma sembra che anche nella sua diciottesima stagione in Nba, dopo tante vittorie e record infranti, le motivazioni all'ex Lower Merion non manchino di certo.