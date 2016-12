Nba: Bargnani show e vittoria, bene anche Belinelli 

09:58 - Ottima prestazione di Andrea Bargnani che realizza 23 punti con 6 rimbalzi in 36 minuti nel successo casalingo dei New York Knicks 111-106 contro gli Atlanta Hawks. Il migliore è Anthony che chiude con 35 punti. Non si ferma la marcia degli Spurs che passano 100-84 sul campo degli Utah Jazz. Marco Belinelli fa 11 punti in 24 minuti con 3 su 3 da tre ma il migliore è sempre Duncan che firma la doppia doppia da 22 e 12 rimbalzi.

Dopo tre sconfitte Kobe Bryant può festeggiare la sua prima vittoria stagionale. I Los Angeles Lakers passano infatti a Charlotte 88-85 contro i Bobcats grazie a 21 punti, 7 rimbalzi e 8 assist del Black Mamba. Non bastano ai padroni di casa i 24 punti di Kemba Walker. Successo casalingo 114-107 dei Miami Heat contro i Cleveland Cavaliers di Kyrie Irving (19 e 4 assist). Coach Spoeltra può contare sull'enorme impatto dei Big Three che per la seconda volta in stagione vanno tutti oltre i 20 punti: 25 con 9 rimbalzi e 9 assist di James, 22 di Bosh e 24 di Wade.

Piovono triple a Philadelphia dove i Portland Trail Blazers travolgono 139-105 i 76ers. I leader della Western Conference infilano 21 canestri da tre punti (su 37 tentati) e stabiliscono il nuovo primato di franchigia (a 2 sole bombe dal record assoluto Nba): brilla LaMarcus Aldridge, 20 punti e 16 rimbalzi. Per Phila il migliore è Wroten con 18 punti. Nelle altre gare: i Clippers sbancano Washington 113-97 con un maestoso Chris Paul da 38 punti e 12 assist (24 e 12 assist di Wall per gli Wizards); Toronto passa 99-77 a Chicago (16 Lowry; 17 Deng) mentre Dallas piega Milwaukee 106-93 (19 Wright; 18 Henson).