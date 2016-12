Nba: Bargnani fischiato, Knicks ko a Toronto

10:08 - E' amaro il primo ritorno a Toronto, da avversario dei Raptors, per Andrea Bargnani, ceduto in estate ai New York Knicks. Il Mago, prima scelta assoluta dei Raptors nel 2006, è stato fischiato dai suoi ex tifosi al momento della presentazione dei Knicks, per i quali è partito in quintetto. New York alla fine ha perso 100-91 questa sfida di preseason e Andrea ha firmato una prova da 10 punti (4 su 9 al tiro) e 4 rimbalzi in 22 minuti.

"I tifosi hanno il diritto di esprimere qualsiasi cosa sentono. Abbiamo avuto dei bei momenti e altri meno belli. L'unica cosa che posso dire sui fan dei Raptors è che sono stato fortunato a giocare qui per sette anni", il commento a fine gara di Bargnani, che nell'esperienza a Toronto ha viaggiato a 15 punti e quasi 5 rimbalzi di media.



Ai Knicks non sono bastati i 24 punti di Carmelo Anthony e i 13 di Tim Hardaway Jr. mentre nei Raptors spiccano i 20 di DeMar DeRozan e i 17 di Rudy Gay, le due star canadesi. Nelle altre quattro gare giocate nella notte vincono i Philadelphia 76ers, i Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers e i Miami Heat che piegano i Bobcats con 20 punti di LeBron James.