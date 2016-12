Nba: Bargnani, ennesima sconfitta con Memphis

10:02 - Due i match giocati nel mezzogiorno del sabato in Nba. Protagonisti negativi, ancora una volta, i New York Knicks di Andrea Bargnani: il 95-87 contro Memphis vale la 18esima sconfitta stagionale per la squadra del Mago, che mette soli 3 punti in 22 minuti e non riesce ad incidere. Nell'altra sfida, invece, i Washington Wizards espugnano 106-99 Boston: decisivi Ariza (27 punti) e John Wall (20).

Serve una gita al Madison Square Garden ai Grizzlies per ritrovare la via del successo dopo una striscia di 5 sconfitte. Ci pensa uno Zach Randolph da 25 punti e 15 rimbalzi a indirizzare la sfida, con New York che ancora una volta non trova la chimica giusta nonostante i 30 punti (50% dal campo con 11/22) di Carmelo Anthony. 18 sconfitte su 26 partite e le solite difficoltà per la franchigia di Mike Woodson, che a fine gara appare col morale a terra: "E' imbarazzante partire con un quintetto del genere e perdere ancora. Bargnani? Deve svegliarsi a rimbalzo".