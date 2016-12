Milano, Gentile: "Io capitano, che onore"

15:23 - E' la stagione della svolta per Alessandro Gentile. Il figlio di Nando vestirà i panni del capitano dell'Olimpia Milano e non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura: "Sono molto contento del ruolo che mi è stato assegnato - le sue parole alla vigilia del torneo di Wroclaw -. Di sicuro farò del mio meglio per onorarlo al massimo. Il nostro simbolo di quest'anno dovrà essere la voglia di lottare, l'energia che riverseremo sul campo". Gentile si proietta con ottimismo e umiltà verso la nuova annata: "Penso che l'Olimpia sarà una squadra pronta a lottare, a prescindere dal talento, dal modo di giocare, dalla tattica: tutto partirà dalla fame che avremo di vincere". Una riflessione, infine, sull'esperienza ad Eurobasket: "E' stato molto costruttivo ed emozionante - ha spiegato -. Quando rappresenti il tuo paese davanti a tutta Europa provi belle sensazioni. E' iniziata bene e siamo andati al di sopra di ogni aspettativa, poi purtroppo è finita un po' così. Ma è stata una grande esperienza, sia a livello personale che di squadra".