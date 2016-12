Eurolega: riscatto Milano, Kaunas al tappeto

10:15 - Riscatto per Milano. L'Olimpia batte 82-75 lo Zalgiris Kaunas nella seconda giornata di Eurolega e vendica così il ko all'esordio sul parquet di Istanbul. La formazione di Banchi, consapevole di avere davanti una diretta concorrente per accedere alle Top 16, gioca un grande primo tempo ma, dopo essere stata anche sul +18, subisce nel finale la rimonta dei lituani che, nonostante arrivino sino al -2, si arrendono sotto i colpi di uno scatenato Melli.

Parte forte Milano, costretta a rinunciare inizialmente a capitan Gentile. I biancorossi subiscono nei primissimi minuti la brillantezza di Pocius ma poi rialzano la testa e, grazie al grande impatto sulla partita di Melli, chiudono il primo quarto sul +6 (21-15).

La forbice si allarga all'inizio delle seconda frazione, ancora con Melli e con le triple di Haynes e Gentile: 39-21 e Kaunas in crisi. Prima dell'intervallo c'è l'orgoglio dei lituani che accorciano parzialmente e chiudono sul -12 (43-31). Uno svantaggio che va riducendosi col passare dei minuti, con Milano che difende sempre peggio e fatica a trovare il canestro con un Langford non certo in serata di grazia.

Lo Zalgiris va più volte sul -7 poi, trascinata da Jankunas e Pocius (migliori realizzatori lituani con 16 punti), torna finalmente ad un possesso di distanza: 55-52. A fine terzo quarto Milano è ancora sul +5 ma Kaunas resta a contatto e a 6' dalla fine si riporta sul -2.

A quel punto salgono in cattedra gli americani: le triple di Moss e Jarrells, oltre ai liberi e agli assist di Langford, riportano l'Olimpia sul +10 prima che Melli, vero mattatore della serata con 20 punti (9 su 10 dal campo) e 9 rimbalzi, chiuda la pratica con altri due canestri consecutivi. Assago può far festa.

IL TABELLINO

EA7 Milano batte Zalgiris Kaunas 82-75 (25-19, 43-31, 63-58)

EA7 Milano: Haynes 6, Gentile 5, Cerella 2, Melli 20, Toure' ne, Chiotti 3, Merlati ne, Langford 9, Samuels 4, Wallace 3, Moss 16, Jerrells 14. All.: Banchi.

Zalgiris Kaunas: Cizauskas 2, Pocius 16, Vene, Lipkevicius 2, Klimavicius 7, Jankunas 16, Javtokas 12, Jasikevicius 10, Milankis, Kupsas ne, Dimsa ne, Dentmon 10. All.: Zouros. Arbitri: Ryzhyk, Conde, Vojinovic.

Note - Tiri liberi: EA7 9/12, Zalgiris 23/25. Tiri da 3 punti: EA7 9/26, Zalgiris 4/14.

Rimbalzi: EA7 29, Zalgiris 25.

Usciti per 5 falli: Melli a 48' 10''.

Spettatori: 4600.