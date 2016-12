Eurolega di basket: Varese fuori nelle qualificazioni con l'Oldenburg 

11:37 - Finisce ancor prima di cominciare il sogno Eurolega della Cimberio Varese. La formazione di Frates, infatti, è stata sconfitta per 74-79 dai tedeschi dell'Oldenburg nella prima gara del torneo di qualificazione in corso a Vilnius. Varese era avanti 35-31 all'intervallo ma nel finale di partita sono emerse tutte le difficoltà di questo pre-campionato, legate soprattutto alla chimica di squadra. I biancorossi giocheranno così in Eurocup.

La Cimberio, ancora in parità fino a 1' dal termine, si è inchinata ai 18 punti di Jenkins e ai 15 di Paulding e Kramer. Bene per i tedeschi anche l'italianissimo Andrea Crosariol (ex Virtus Bologna), autore di 6 punti e 8 rimbalzi. Per Varese il top scorer è Achille Polonara con 18 punti, a ruota Clark (15) ed Ere (14). I lombardi scivolano così in Eurocup, la seconda manifestazione continentale. In Eurolega rimangono soltanto Siena e Milano.