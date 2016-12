Eurolega: cuore Siena ma vince il Galatasaray

22:09 - Siena lotta fino all'ultimo secondo ma esce sconfitta dal campo del Galatasaray nella sesta giornata dell'Eurolega. I turchi si impongono 54-52 al termine di un match tiratissimo: Hackett, autore di 16 punti, sbaglia sulla sirena la tripla che avrebbe regalato il successo ai campioni d'Italia. La Mens Sana incassa la sua quinta sconfitta in Europa e ora vede ridursi al lumicino le speranze di qualificazione alla Top 16.

A Istanbul va in scena un incontro sempre equilibrato, dominato dalle difese e con un punteggio bassissimo. Siena prova l'allungo nel terzo quarto arrivando fino al +7, ma nel finale di gara un Guler infallibile (12 punti) e un Mensah-Bonsu dominante sotto canestro (16 punti e 16 rimbalzi) fanno pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa. Alla squadra di Crespi non riesce il bis del "colpaccio" di una settimana fa in Spagna: questa volta la tripla sulla sirena di Hackett (5/17 dal campo, 4/8 da tre) sbatte sul ferro e rimbalza fuori. La Mens Sana si giocherà le residue speranze di avanzare alla Top 16 nella sfida con il Bayern Monaco in programma tra otto giorni.