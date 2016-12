Eurocup: orgoglio Roma, steso il Saragozza

10:34 - Prova d'orgoglio dell'Acea Roma nella penultima giornata della fase a gironi di Eurocup. La Virtus sconfigge 83-81 il Saragozza grazie ad una grande prova di Jimmy Baron, autore di un ottimo 5/8 da tre punti: vittoria che vale poco per i capitolini, già eliminati la scorsa settimana dopo la sconfitta di Berlino. Il Saragozza è invece terzo nel girone, ma nell'ultima giornata il Bonn può scavalcarlo. Primo quarto equilibrato e terminato 18-18, con Damjan Rudez sugli scudi col 100% dal campo.

Nel secondo periodo gli spagnoli tentano l'allungo, ma Roma resta in scia e all'intervallo lungo è 37-43. C'è equilibrio anche nel terzo tempo, mentre nel quarto una parziale di 27-20 in favore della Virtus regala due punti inutili, ma che fanno comunque morale. Settimana prossima ultima sfida proprio contro Bonn: sarà Roma l'ago della bilancia per stabilire chi tra i tedeschi e il Saragozza passerà il turno.