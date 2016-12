Basket, Serie A: Sassari è un rullo. Varese al tappeto

23:26 - Tutto facile per Sassari che nel posticipo travolge Varese. Il Banco di Sardegna di coach Sacchetti si impone 105-75 in una partita segnata già alla fine del primo quarto, chiuso con il quintetto sardo a +12. Il divario si allarga ulteriormente nel secondo quarto e Sassari va alla pausa lunga sul 54-35. Mostruosa la prova di Caleb Green, autore di 45 punti. In doppia cifra anche Drake Diener (14), Thomas (13) e Johnson (13). Nella Cimberio, che era reduce dalla pesante sconfitta in Eurocup contro il Valencia, si salvano De Nicolao (16) ed Ere (15).