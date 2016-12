Basket, Serie A: derby a Cantù, piegata Varese

22:24 - Una grande prestazione nell'ultimo quarto di gara regala a Cantù la vittoria nel derby con Varese (77-82) nella decima giornata della regular season del campionato di basket. Brindisi si impone in casa su Pistoia 68-60 e aggancia Sassari in testa alla classifica. Venezia piega Avellino 84-69, mentre Bologna cade sul parquet di Caserta (65-57). In testa anche Siena, che batte Roma 82-70 grazie a uno straordinario ultimo quarto.

Al PalaWhirlpool va in scena un derby all'altezza delle aspettative. Varese conduce per lunghi tratti la partita, chiude i primi tre quarti in vantaggio ma crolla nel finale: sul 71-64 per i padroni di casa Cantù piazza un devastante parziale di 16-3 e porta a casa una vittoria che gli consente di salire a 14 punti in classifica. A trascinare la squadra di Sacripanti è Aradori, autore di 19 punti, ma un contributo decisivo arriva anche da Cusin, che realizza 5 dei suoi 16 punti nel break decisivo nell'ultimo quarto. A Varese non bastano i 16 punti di Clark, i 15 di Ere e i 14 di Banks.Lewis mette a referto 18 punti nel successo di Brindisi su Pistoia, un grande Will (23 punti) non basta ad Avellino, che crolla nell'ultimo quarto sul parquet di Venezia: per i padroni di casa ci sono i 20 punti di Linhart e i 19 di Smith. Caserta centra contro Bologna la quarta vittoria in campionato grazie soprattutto ai 20 punti di Moore.



Nel posticipo Siena non sbaglia e, nonostante le fatiche del giovedì di Eurolega, sconfigge 82-70 Roma. Il successo sulla Mens Sana arriva al termine di una sfida equilibrata: è nell'ultimo quarto che i campioni d'Italia piazzano il decisivo parziale di 22-14. Siena aggancia in vetta Brindisi e Sassari, Roma resta a quota 6 vittorie e domani rischia l'aggancio di Milano, impegnata sul campo del fanalino di coda Pesaro.

Partita a punteggio alto e dal grande tasso di spettacolo al PalaEstra: i padroni di casa sono ancora privi di Daniel Hackett, ma riescono a sopperire con la grande prova del giovane ex Bologna David Cournooh, autore di ben 21 punti in minuti. Bene anche Erick Green (14 a referto) e Othello Hunter (13 con 16 di plus/minus, il migliore della gara), nell'Acea spiccano le prove di Phil Goss (22, miglior marcatore capitolino) e Quinton Hosley (16 punti con anche 8 falli subiti). Decisivi i tanti errori dall'arco degli ospiti, che nel periodo finale dimostrano poca freddezza e non riescono a rientrare. Prossimo turno col big match Sassari-Siena, Roma riceverà invece una Reggio Emilia rinfrancata dall’arrivo di Rimas Kaukenas.