Basket, Nba: stagione finita per Derrick Rose 

19:36 - La Nba perde un protagonista assoluto: si tratta di Derrick Rose, play dei Chicago Bulls, che è stato operato al menisco del ginocchio destro e sarà costretto a saltare il resto della stagione. E' stata la franchigia dell'Illinois a comunicarlo su Twitter. A Rose, che si era fatto male durante il terzo quarto della gara con Portland, è stato ricostruito (e non tolto) il menisco mediale dell'articolazione: per il recupero servono circa sei mesi.

Rose era tornato in campo a ottobre, dopo esser rimasto ai box circa un anno a causa dell'infortunio al legamento crociato patito nel 2012 con Philadelphia al primo turno dei playoff. In questo avvio non era stato il solito Rose: le cifre dell'ex mvp - comunque in miglioramento nelle ultime gare - parlano di 15.9 punti di media a partita, con oltre 4 assist. Fino al crac del Moda Center di venerdì notte. I medici, dopo aver visionato lo stato del suo menisco, hanno deciso di ricostruirlo anziché toglierlo (ciò avrebbe comportato un recupero più rapido ma numerose controindicazioni in prospettiva). L'intervento, effettuato al Medical Center della Rush University è perfettamente riuscito, ma per rivedere Derrick all'opera bisognerà attendere la prossima stagione.