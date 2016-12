Basket, Milano: regalo per Banchi, arriva Lawal

11:51 - L'Olimpia Milano si è mossa sul mercato con decisione, rinforzando il reparto dei lunghi con un acquisto di primo livello: Gani Lawal vestirà presto la maglia biancorossa. Il centro statunitense con passaporto nigeriano, che l'anno scorso trascinò con 13 punti ed 8 rimbalzi di media la Virtus Roma fino alla finale scudetto vinta poi dalla Montepaschi Siena, una settimana fa ha terminato l'esperienza in maglia Sixers, con cui aveva effettuato il training camp durante la preseason Nba.

Tagliato da Philadelphia, Lawal stava aspettando la chiamata del Vef Riga, squadra con cui aveva firmato prima della chiamata Nba, ma i lettoni non si sono più fatti vivi: la più veloce ad adoperarsi per firmare l'ex Georgia Tech è stata invece l'Olimpia Milano, che in attesa di recuperare Gigli e Kangur mette sotto contratto questo centro dalle doti atletiche dominanti. Luca Banchi lo avrà a disposizione in rotazione già da giovedì sera, quando Milano volerà in Germania per affrontare il Bamberg nella quarta giornata di Eurolega.