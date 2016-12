Basket, Milano comincia con una sconfitta. Bene Varese, Roma, Cantù e Siena

15:38 - Comincia male la stagione della Milano del basket. Mentre tutte le big non falliscono l'esordio, l'attesissima Olimpia perde a Brindisi (88-80) dopo una partita spesa sempre a rincorrere. Espulso, nel finale, Gentile. Vincono, invece, senza troppe difficoltà Cantù (87-77) con Pistoia, Siena (97-82) con Cremona, Varese (83-64) con Reggio Emilia, Caserta (84-65) con Venezia, Roma (78-75) a Montegranaro e Pesaro (80-77) ad Avellino.

I gradi di favorita del campionato non vanno proprio giù a Milano che stecca il debutto nella prima giornata di serie A. L'EA7 Emporio Armani di Luca Banchi perde 88-80 sul campo dell'Enel Brindisi: la gara si decide nel quarto periodo quando i padroni di casa, trascinati da Jerome Dyson (18 punti) e Delroy James (17), firmano l'allungo sul 77-64. L'Olimpia nel finale si rifà sotto grazie a Langford, 29 punti, ma Alessandro Gentile prima fallisce la tripla del -1 (84-80) e poi si fa espellere per proteste, sancendo di fatto la fine del match. Non bastano a Milano nemmeno i 19 punti di David Moss. Debutto vincente invece per Siena, Varese, Cantù e Roma. La Montepaschi batte 97-82 la Vanoli Cremona con una progressione lenta ma decisiva nel secondo tempo (50-43 all'intervallo, 75-63 al 30'): eccellente esordio dei nuovi, Josh Carter, 18 punti, e Kim English, 22. A Cremona non bastano i 25 di Rich. La Cimberio deve inseguire per 36' ma alla fine ha la meglio su Reggio Emilia per 83-64 (28-7 nel quarto periodo). Brilla Ebi Ere: 25 punti con 6 su 7 da tre.

Cantù ha la meglio 87-77 sulla Giorgio Tesi Group Pistoia, l'unica neopromossa del torneo: bene gli americani della squadra brianzola, Ragland, 25 punti, e Jenkins, 19, mentre ai toscani non bastano i 20 di Wanamaker. Soffre ma vince in trasferta l'Acea Roma, 78-75 sul campo della Sutor Montegranaro di coach Recalcati: bene Quinton Hosley, 19 punti. Nelle altre gare Pesaro sbanca a sorpresa il campo della Sidigas Avellino 80-77 con 18 punti di Trasolini e Turner mentre Caserta travolge la Reyer Venezia 84-65 con 17 punti di Moore e 15 di Roberts. La prima giornata è chiusa dal successo di Bologna contro Sassari per 98-88.