Basket, LeBron James si allena in una palestra infuocata 

17:18 - La stagione Nba si avvicina (opening night fissato per il 29 ottobre) e i Miami Heat cominciano a mettere a punto la coreografia che potrebbe far da contorno al terzo anello consecutivo. LeBron James, in attesa di esibirsi sul campo, compare da attore nel promo ufficiale della squadra: the King è impegnato alle parallele e nel "sollevamento copertoni" all'interno di una palestra molto... calda. L'mvp delle ultime Finals può scatenare i suoi istinti primitivi