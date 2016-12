Basket, Eurolega: Siena affonda in casa del Bayern Monaco

23:15 - Seconda sconfitta in Eurolega per Siena. A Monaco la Montepaschi viene battuta dal Bayern di Svetislav Pesic: 89-79 (Delaney 20; Carter 14) il punteggio, Mens Sana in partita solo nel primo quarto. Serata storta anche per Daniel Hackett, autore di soli 8 punti e poco efficace in penetrazione: ora la situazione nel Gruppo C si complica, con Malaga e gli stessi tedeschi che sembrano più avanti nella lotta per la quarta posizione.

Siena parte bene e sembra poter tenere testa ai tedeschi: il primo quarto si chiude sul 22-20 a favore del Bayern, ma i limiti della Mens Sana, soprattutto in difesa su un colosso come John Bryant (15 punti e 11 rimbalzi per lui), paiono da subito evidenti. E infatti nel secondo periodo i tedeschi, trascinati anche dall'ottimo Malcolm Delaney, prendono il largo: 46-33 all'intervallo lungo. Nel terzo quarto i bavaresi sfruttano il momento di crisi della Montepaschi e toccano il +23, un divario limitato solo grazie ad un finale di cuore e concentrazione degli uomini di Crespi. Prossimo appuntamento venerdì 1 novembre in Polonia contro lo Zielona Gora, gara da vincere assolutamente per riportarsi in carreggiata.