Basket, Brindisi non si ferma più: battuta anche Cantù

22:30 - La Enel Brindisi si conferma capolista in Serie A dopo l'ottava giornata d'andata in cui vincono anche Varese, Avellino e Caserta. La compagine pugliese allenata da Piero Bucchi batte 75-74 la Vitasnella Cantù e arriva a un record di 7 vinte e una sola persa. Al Palapentassuglia l'Enel domina per tre quarti (65-54 al 30') e a inizio quarto periodo tocca il +15 sul 69-54. Quindi tiene chiudendo la gara con i liberi di Dyson e Lewis.



Ai brianzoli, secondi in graduatoria, non basta il sussulto d'orgoglio e il break di 10-0 tornano in gara: il finale è in volata e sul 73-71 sono decisivi i liberi di Dyson e Lewis. Inutile la bomba di Aradori che serve solo a fissare il punteggio finale. Brindisi si gode i 16 punti di Lewis e i 15 con 7 rimbalzi di Dyson mentre a Cantù non bastano i 28 di un maestoso Aradori.Dopo sette sconfitte consecutive tra campionato e Eurocup torna al successo la Cimberio Varese che a Masnago batte 91-77 il fanalino di coda Pesaro. La squadra di Frates scappa nel terzo quarto (78-61 al 30') e nell'ultimo periodo amministra il vantaggio. Debutto con i fiocchi per Adrian Banks che, tornato in maglia biancorossa, firma una prova da 24 punti e 7 rimbalzi, coadiuvato dai 15 di Clark e dai 14 di Polonara. Agli adriatici non bastano i 18 di Turner.

Netta vittoria esterna della Pastareggia Caserta che vince 94-77 sul parquet della Sutor Montegranaro. La gara si decide nell'ultimo periodo dopo tre quarti in equilibrio: sono Hannah e Brooks, 17 e 14 punti, a firmare lo strappo decisivo. Per i padroni di casa ci sono i 21 punti di Daniele Cinciarini. Vince anche la Sidigas Avellino che batte 77-72 la Vanoli Cremona. Gli irpini tengono sempre la testa avanti e alla fine contengono il ritorno finale degli uomini di Gresta. Spiccano i 29 punti di Jeremy Richardson mentre per la Vanoli ci sono i 26 con 10 rimbalzi di Rich. Infine, nel posticipo serale, Sassari passa sul campo di Venezia 95-87. Decisivo lo strappo nell'ultimo quarto chiuso 37-25.

L'ottava giornata si chiude lunedì sera con Montepaschi Siena-Giorgio Tesi Group Pistoia e Acea Roma-EA7 Emporio Armani Milano.