Basket, tifoso serbo ucciso a Istanbul

14:03 - Un tifoso della Stella Rossa di Belgrado è stato ucciso venerdì notte nei pressi del palazzetto dello sport di Istanbul, dove la squadra serba ha affrontato il Galatasaray per l'Eurolega di basket. Il console generale della Serbia a Istanbul, Zoran Markovic: "Marko Ivkovic, 25 anni, di Belgrado, è stato accoltellato da tifosi turchi ed è morto dopo cinque ore di agonia in ospedale".

Secondo la ricostruzione del console, sostenitori del Galatasaray hanno attaccato un gruppo di circa 400 tifosi della Stella Rossa che non avevano avuto accesso all'impianto - non è chiaro se fossero tutti in possesso dei biglietti - lanciando contro di loro pietre e altri oggetti.



Per sedare gli scontri è intervenuta la polizia, che ha fatto uso di lacrimogeni, ma nel caos generale uno dei tifosi turchi avrebbe estratto un'arma ferendo il belgradese. Il console ha accusato gli organizzatori di non aver saputo gestire un evento ad alto rischio, ma il dramma ha indotto il primo ministro serbo, Aleksandar Vucic, a telefonare al suo collega turco, Ahmet Davutoglu, condannando "l'odioso episodio" e chiedendo "l'immediato arresto e la punizione degli assassini".



Vucic ha anche deplorato le parole dell'allenatore del Galatasaray, Ergin Ataman - il quale ha definito "terroristi" il ragazzo ucciso e tutti gli altri tifosi della Stella Rossa, per poi scusarsi - e ha annunciato che il tecnico non sara' più benvenuto in Serbia

.

Il primo ministro Davutoglu, secondo il governo serbo, ha espresso rammarico per la morte del giovane belgradese e ha promesso che le autorità turche faranno di tutto per trovare l'autore del delitto e di assicurarlo alla giustizia. La partita Galatasary-Stella Rossa si è giocata regolarmente ed e' stata vinta dai padroni di casa 100-103 dopo due tempi supplementari.